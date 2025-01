Le ministre de la Défense, Israël Katz, a annoncé ce matin (vendredi) que tous les habitants juifs de Judée-Samarie actuellement en détention administrative seront libérés de prison.

Il a expliqué cette décision par le fait qu’à partir de lundi, dans le cadre de l’accord signé avec le Hamas, des centaines de terroristes seront libérés et retourneront vivre en Judée-Samarie. Dans ce contexte, le ministre considère que les Juifs détenus dans le cadre de détentions administratives ne doivent pas rester en prison.

Dans un communiqué, le ministre Katz déclare: »Alors que des terroristes doivent être libérés dans les territoires de Judée-Samarie dans le cadre de l’accord de libération des otages, j’ai décidé de libérer les habitants juifs en détention administrative et d’envoyer un message clair de renforcement et d’encouragement à la présence juive en Judée-Samarie, qui se trouve en première ligne dans la lutte contre le terrorisme palestiniens et face aux défis sécuritaires croissants. Je préfère voir les familles juives de Judée-Samarie se réjouir plutôt que celle des terroristes libérés ».

Les 5 habitants juifs actuellement en détention administrative seront donc libérés immédiatement suivant le décret du ministre.

Le Shabak a protesté contre cette décision du ministre: »La décision a été prise sans consultation préalable du Shabak sur les conséquences sécuritaires ».