L’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry est au coeur d’une tourmente au sujet des opérations israéliennes contre la présence iranienne en Syrie. Mardi matin il a catégoriquement démenti les révélations faites par le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Jawad Zarif dans un enregistrement, selon lesquelles Kerry l’aurait mis au courant au moins deux-cent fois sur des attaques israéliennes en Syrie contre des positions iraniennes ou pro-iraniennes. « Ces propos sont totalement mensongers et cela ne s’est jamais passé, ni quand j’étais secrétaire d’Etat, ni après » a écrit John Kerry. Pourtant dans l’enregistrement, Muhamad Zarif dit avoir été « stupéfait » des révélations que lui avaient faites John Kerry. La chaîne Fox News a de son côté révélé que Kerry aurait rencontré Zarif à plusieurs reprises durant la présidence de Donald Trump, sans l’en informer. L’ancien président américain avait alors appelé à poursuivre John Kerry en justice.

Cette affaire commence à faire du bruit aux Etats-Unis car il s’agirait d’une sérieuse entorse à l’alliance stratégique entre les Etats-Unis et Israël dans le domaine de la confidentialité des informations sensibles. Des élus républicains, parmi eux Mike Pompeo, ancien secrétaire d’Etat de Donald Trump, appellent à la démission de John Kerry de son poste d’émissaire du président Biden pour les questions climatiques et l’ouverture d’une enquête dans le cadre du Congrès pour « transmission d’informations confidentielles à un pays ennemi des Etats-Unis ». Pompeo a déclaré que ces révélations prouvent ce qu’il avait affirmé lorsqu’il accusait John Kerry de poursuivre une diplomatie secrète avec les Iraniens durant la présidence de Donald Trump. « Il s’agit d’une trahison d’Israël, l’allié le plus proche des Etats-Unis », a dit l’un des élus républicains.

