Le réalisateur britannique Jonathan Glazer a suscité une vive controverse après un discours très engagé politiquement, accusant Israël d’instrumentaliser la Shoah pour justifier « un massacre et un nettoyage ethnique à Gaza ».

Récompensé vendredi soir par le César du meilleur film étranger pour La zone d’intérêt, Jonathan Glazer, absent de la cérémonie, avait chargé le producteur du long métrage de lire un discours en son nom. « Le fait que tant de personnes soient venues voir le fim est extraordinaire. Le fait qu’il soit autant d’actualité est alarmant. Aujourd’hui, la Shoah et la sécurité juive sont uitilisées pour pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza », a affirmé le réalisateur d’origine juive ashkénaze.

Concédant que les attaques du 7 octobre et les prises d’otages par le Hamas étaient bien « des actes de terreur contre des innocents », Jonathan Glazer a assuré qu’ils étaient la conséquence de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. « Ces actes ont été rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l’autre côté de nos murs. C’est la zone d’intérêt », a-t-il asséné, faisant référence au thème de son film.

L’allocution a provoqué des réactions contrastées parmi les spectateurs, certains applaudissant et d’autres huant le réalisateur. Les mêmes divisions sont apparues sur les réseaux sociaux, des internautes qualifiant le discours de honteux et de lâche, et d’autres appelant à donner 10 César à Jonathan Glazer. L’ambassadeur de Palestine en Côté d’Ivoire, Abdal Karim Ewaida, a tweeté : Cette prise de parole au nom de Jonathan Glazer, à la cérémonie des Césars, me remplit d’espoir. Le sens de la justice et le courage ne connaissent ni frontières, ni nationalité, ni religion. Ils viennent du cœur. J’irai voir « La zone d’intérêt » dès que possible. »

Le film « La zone d’intérêt » raconte le quotidien de Rudolf Höss, directeur du camp d’extermination d’Auschwitz, qui vivait avec femme et enfants à deux pas de l’endroit où se déroulaient les pires atrocités nazies contre les Juifs.