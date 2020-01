Les jours passant, de plus en plus d’informations et de détails filtrent sur l’élimination du commandant de la Force Quds. Selon la chaîne américaine NBC qui se base sur des services de renseignements, Israël aurait pris une part dans l’élimination du général Qassem Suleimani. Le Mossad aurait en effet indiqué aux Américains l’heure exacte d’atterrissage du général iranien à l’aéroport de Bagdad en provenance de Beyrouth.

Autre information intéressante, le New York Times révèle que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou est le seul dirigeant du monde à avoir été mis au courant au préalable par la Maison-Blanche de l’opération qui se préparait, lors d’une conversation téléphonique avec le secrétaire d’Etat Mike Pompeo quelques heures avant l’élimination du général iranien.

