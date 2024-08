Me Yom Tov Kalfon, ancien député Yamina réagit à la situation sécuritaire actuelle: “Le Hezbollah est le plus grand groupe terroriste au monde et sa puissance est plus importante que de nombreuses armées au monde. On parle de dissuasion d’Israël face a ses ennemis mais parfois c’est Israël qui est dissuadé de frapper le Hezbollah!”