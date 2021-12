Selon une source militaire qui accompagnait le ministre de la Défense Benny Gantz aux Etats-Unis, ce dernier aurait annoncé à ses interlocuteurs qu’il a donné instruction au chef d’état-major et à Tsahal de préparer une option militaire contre les infrastructures nucléaires iraniennes. Cette source indique qu’Israël préférerait que les Etats-Unis participent à cette opération mais que la probabilité d’un tel scénario est très faible.

Ce haut responsable militaire confirme aussi qu’il y a des divergences de vues entre Washington et Jérusalem quant à l’attitude à adopter face à la menace iranienne et que les Etats-Unis préfèrent encore tempérer et se concerter avec leurs partenaires européens malgré leurs multiples déclarations quant à leur « patience qui prend fin ».

Lors de ses entretiens aux Etats-Unis, le ministre israélien de la Défense a fourni de nouvelles informations aux Américains, notamment la création d’une grande force militaire à l’ouest du pays, formée et équipée pour attaquer des pays voisins dont Israël ainsi que des intérêts américains, notamment au moyen de drones-kamikazes. Il a insisté sur la volonté d’hégémonie politique, idéologique et religieuse régionale de l’Iran et révélé que de nombreux homologues, y compris en Afrique ou en Amérique du Sud lui ont fait part de leur inquiétude quant aux ingérences iraniennes dans leur région par le biais d’organisations terroristes.

Sur le plan des pourparlers de Vienne, la situation est toujours bloquée, les Iraniens exigeant la levée des sanctions américaines comme préalable à toute avancée. L’attitude des des pays signataires montrera si les inquiétudes israéliennes auront

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90