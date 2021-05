Israël-Hamas : le même scénario recommence

En dépit des déclarations fermes, le même scénario semble se jouer une nouvelle fois entre Israël et le Hamas suite au cessez-le-feu : Israël accorde des gestes humanitaires mais les lancers de ballons incendiaires reprennent et le Hamas, bien que vaincu, dicte ses conditions.

Le quotidien londonien A-Shark al-Awsat a confirmé que lors des pourparlers avec l’Egypte, le Hamas a averti qu’il refuse catégoriquement l’exigence israélienne de conditionner les pourparlers en vue d’une trève à long terme et de le reconstruction des infrastructures à la question de la restitution des deux soldats disparus et la libération des deux civils détenus.

Mardi matin, la famille Goldin a très vivement réagi à l’annonce de la reprise de l’aide humanitaire, du réapprovisionnement en gaz et en électricité et d’autres gestes israéliens en direction du Hamas. Léa Goldin, la maman de Hadar hy »d a déclaré : « Le gouvernement israélien a définitivement perdu sa boussole morale et sa capacité de discerner entre le Bien et le Mal. On laisse entrer des marchandises et des denrées au profit d’une organisation terroriste alors que celle-ci torture des familles israéliennes et retient chez elle depuis sept ans les dépouilles de deux soldats de Tsahal qui étaient partis pour assure la défense de l’Etat d’Israël. Il s’agit d’un effondrement total des valeurs ».

Photo Hassan Jedi / Flash 90