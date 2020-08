Vendredi matin tôt, des appareils de Tsahal et des tanks ont riposté aux nombreux lancers de ballons incendiaires de la journée de jeudi. Au moins vingt-six départs de feu ont été constatés. Lors de la riposte, une infrastructure souterraine et une position militaire du Hamas ont été détruites. Un peu plus tard, les sirènes d’alerte Tseva Adom ont retenti dans la région des kibboutzim Aloumim et Na’hal Oz. Tsahal a noté le tir de six roquettes qui se sont toutes abattues dans des zones inhabitées.

Photo Ofer Zidon / Flash 90