Selon la chaîne Hadashot 12, Israël et le Hamas auraient convenu d’un cessez-le-feu d’une durée de six mois, obtenu grâce à l’entremise de l’Egypte ainsi que du coordinateur special de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient Nikolaï Mladenov.

Les termes de cet accord seraient les suivants: les organisations terroristes acceptent de cesser toute violence, y compris les provocations le long de la clôture de sécurité, avec le respect d’un cordon de sécurité de 300 mètres de la clôture. Seront supprimées aussi les provocations nocturnes et les expéditions maritimes pour briser le blocus.

Israël, de son côté, s’engage à étendre la zone de pêche à 15 miles au large des côtes, à augmenter la quantité de marchandises de premières nécessité acheminée par les deux terminaux et à entamer des pourparlers indirects sur les questions de l’électricité, des points de passage, de la santé ou encore des transferts d’argent.

Selon la chaîne israélienne, dans une seconde étape, des pourparlers débuteraient sur la question des soldats disparus et des deux civils détenus dans les geôles du Hamas.

L’annonce de cet accord a entraîné certaines réactions négatives. Leah Goldin, la maman de Hadar Goldin hy »d parle d’un « accord honteux de capitulation ». Le parents de l’officier disparu rappellent que le Premier ministre leur avait promis qu’il n’y aurait aucun accord d’arrangement avec le Hamas sans la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d. « Cet accord accorde une nouvelle victoire au Hamas et montre que le gouvernement israélien a cédé face à des ballons lancés par le Hamas ».

Au parti Otsma Yehoudit, on dénonce également une « capitulation » et on avertit que le Hamas et les autres organisations terroristes veulent profiter de ces six mois d’accalmie pour se « refaire une santé ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90