Israël Gantz, le président du conseil régional du Binyamin en Judée-Samarie, a condamné les émeutes survenues hier soir (lundi) à Funduq et Ramat Guilad en Samarie.

Une quarantaine d’Israéliens cagoulés ont incendié des voitures et des émeutes ont éclaté dans le village de Funduq. Les policiers ont poursuivi certains émeutiers jusqu’au village de Ramat Guilad près de Kedumim et des affrontements ont eu lieu avec les forces de l’ordre. Un policier et un soldat ont tiré par erreur sur deux citoyens israéliens cagoulés, apparemment après avoir été aspergés de gaz lacrymogène. Les deux citoyens ont été gravement blessés et transportés à l’hôpital Meïr de Kfar Saba.

Le policier et le soldat ont été entendus par des enquêteurs pour déterminer les circonstances de l’incident. Le policier, qui a tiré, a été placé en détention à domicile.

Interrogé ce matin sur cet incident, Israël Gantz, qui se trouve aux Etats-Unis à l’occasion de l’investiture de Donald Trump, a condamné sans équivoque l’attitude des jeunes émeutiers: »Je ne me trouve pas en Israël mais je veux dire de manière très claire: personne ne peut se faire justice soi-même et blessé d’autres personnes. De tels cas doivent être traités par la police. Il n’existe aucune légitimité pour blesser quelqu’un, peu importe qui il est et ce qu’il est. Je comprends qu’il s’est produit un grave incident, il doit faire l’objet d’une enquête. La police vérifié ce qu’il s’est passé ainsi que d’autres acteurs, je ne me prononcerai donc pas sur ce cas spécifique mais il doit être clair qu’il n’y a aucune légitimité pour se faire justice soi-même et blesser d’autres personnes. C’est tout simplement inacceptable ».