Après concertation entre les responsables militaires et politiques, le gouvernement israélien a décidé de procéder à de nouveaux allègements envers la bande de Gaza. A partir de lundi, le carburant sera à nouveau acheminé par le terminal de Kerem Shalom. Cette mesure se rajoute à celle prise jeudi dernier sur l’élargissement de la zone de pêche et l’autorisation d’acheminer des matière premières à fins civiles. Mais surtout, des sources égyptiennes indiquent que l’argent en provenance du Qatar sera fourni d’ici la fin de la semaine. Toutes ces mesures entreraient dans le cadre d’un processus de pourparlers indirects en vue d’une trêve entre Israël et les organisations terroristes. A propos de l’argent qatari, il est intéressant de constater le silence assourdissant et « étrange » du ministre Avigdor Lieberman, alors que depuis les bancs de l’opposition, il n’épargnait pas ses attaques virulentes contre Binyamin Netanyahou qu’il accusait de céder à un « racket » imposé par le Hamas.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90