Face à la guerre civile qui menace en Ethiopie et la situation d’urgence décrétée par le gouvernement, le ministère israélien des Affaires étrangères a décidé d’évacuer dans un premier temps des membres des familles des diplomates en poste à Addis Abeba. Les diplomates eux-mêmes restent pour l’instant sur place et seront également rapatriés si la situation s’aggrave. Le ministère des Affaires étrangères a également publié un avertissement aux citoyens israéliens à ne pas se rendre en Ethiopie. Il demande aussi aux ressortissants israéliens qui séjournent actuellement en Ethiopie pour diverses raisons de quitter le pays sans délai.

D’autres pays ont fait de même, y compris les Etats-Unis, la Suède, l’Italie, la Norvège et le Danemark.

Les combats font rage dans le nord du pays entre l’armée éthiopienne et une alliance de neuf groupes rebelles réunis sous la bannière d’un Front de Libération du Peuple du Tigré, l’une des neufs régions d’Ethiopie, qui marche vers la capitale et menace le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Cela fait un an que ces groupes rebelles affrontent l’armée gouvernementale.

Photo GDJ / Pixabay