C’est dans une semaine que la IVe commission de l’Assemblée générale de l’Onu ouvrira les débats sur le renouvellement du mandat de l’Unrwa, l’agence chargée de la question des seuls « réfugiés palestiniens ». La majorité automatique en faveur des « Palestiniens » à l’Onu ne permettant pas pour l’instant la suppression de cette agence inutile, onéreuse et surtout nocive, les Etats-Unis et Israël ont décidé de redoubler leurs efforts conjoints pour au moins resserrer l’étau de supervision sur elle.

Les délégations américaine et israélienne à l’ONU se sont rencontrées à plusieurs reprises, et avec le soutien d’autres pays qui ont compris ce qui se cache derrière les activités de l’Unrwa, elles ont mis au point deux exigences principales qui seront déposées lors des débats: le raccourcissement du mandat de l’Unrwa de trois ans à un an et l’obligation de publier un rapport annuel détaillé sur toutes les activités économiques de l’agence.

En plus du dévoiement des objectifs de l’Unrwa avec la perpétuation héréditaire du statut de réfugié et l’enseignement à la haine antisémite qui est diffusé dans les écoles placées sous son contrôle, l’Unrwa a été épinglée au mois de juillet dans un rapport interne pour des actes de corruption, de détournement de fonds, passe-droits et de népotisme, avec en tête son directeur, le suisse Pierre Krähenbühl, « fervent » critique d’Israël par ailleurs. Suite à cela, des pays donateurs ont décidé de réduire ou même suspendre leur contribution à l’agence.

Depuis qu’elle est entée en fonction, l’Administration Trump a décidé de s’attaquer à cette hydre qu’est l’Unrwa avec à notamment la suppression de l’importante aide contribution financière versée chaque année.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon a déclaré: « L’Unrwa utilise et détourne l’argent des donateurs pour diffuser un narratif mensonger contre l’Etat d’Israël et transgresse méthodiquement depuis 70 ans les objectifs pour lesquels elle a été créée. Jusqu’à ce que les portes de cette agence se ferment définitivement nous emploierons tous les outils à notre disposition pour l’obliger à plus de transparence dans ses activités ».

Photo Illustration