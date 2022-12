Article de Miri Maman paru dans Actualité Juive numéro 1667

L’équipe israélienne de football a participé à un seul Mondial ; c’était en 1970, au Mexique. Éliminés dès le premier tour, les Bleus-Blancs n’ont pas pour autant démérité.

À leur arrivée à Mexico, début juin 1970, les footballeurs israéliens n’en mènent pas large… « Nous étions de simples anonymes», raconte le latéral gauche Shmuel Rosenthal aux médias de l’époque. « Les stars de la Coupe du monde, comme le grand Pelé, nous avions l’habitude de les voir sur les écrans de cinéma, dans des documentaires ou dans des films 8 mm en noir et blanc».

Un peu sous le choc de cette première (et unique à ce jour) participation à la Coupe du monde, ils affrontent l’Uruguay au cours du premier match. Les Israéliens encaissent deux buts, mais ils parviennent à enchaîner quelques actions intéressantes.

La deuxième rencontre se déroule sous un soleil radieux, à Puebla. L’équipe bleue-blanche parvient à arracher le nul (1-1) à la Suède, finaliste de la Coupe du monde douze ans plus tôt.

Quelques jours plus tard, galvanisés et beaucoup plus à l’aise que le premier jour, les joueurs montent sur le terrain pour affronter l’Italie de Luigi Riva. À la surprise générale, les deux formations se séparent sur un match nul, zéro partout.

Les footballeurs israéliens ont donc été éliminés, mais ils n’ont pas démérité ! Ils en ont surpris plus d’un, notamment par leur jeu d’équipe et leur cohésion de groupe.

Vingt ans plus tard, en 1990, Israël passe tout près de la qualification pour l’Italie. Mais une courte défaite 1-0 en cumulé contre la Colombie lui ferme définitivement les portes d’une autre phase finale.

À ce jour, les exploits réalisés en terre mexicaine par Spiegler et ses partenaires restent les plus marquants de l’histoire de l’équipe nationale. Cette équipe qui, en juin 1970, a foulé les mêmes terrains que les plus grands, reste la meilleure équipe de l’histoire d’Israël.

