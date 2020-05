Actuellement il est possible de répliquer que cette secrète énergie relève de la vitalité profonde de la tradition juive, son potentiel de jeunesse, son enthousiasme, son suivi permanent de l’actualité, l’ensemble des valeurs religieuses et culturelles, des rites et des symboles, des observances et des prières, qui continueront à vous être totalement étrangers si vous les approchez comme s’il s’agissait d’un simple héritage. Mais si, comme pour Jérusalem, vous l’abordez comme une fiancée, ils vous diront soudain pourquoi et en vue de quoi vous êtes un Juif capable de retrouver l’Hébreu qui est en en vous ; ils vous prouveront et soutiendront votre identité, Israël. L’unité d’Israël a déjà été la condition première de la construction du Premier Temple; elle sera la condition du rétablissement du Troisième Temple, ultime et éternel.