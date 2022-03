Depuis le début de la guerre, l’Ukraine appelle les Occidentaux à l’aide et notamment par le biais de la fourniture d’armes.

Si avant le déclenchement des hostilités aucun pays européen ne semblait décider à envoyer des armes en Ukraine, les décisions ont évolué avec l’avancée de l’armée russe.

Les pays de l’OTAN ont clairement fait savoir qu’ils n’enverraient pas un soldat se battre pour l’Ukraine, en revanche, ils lui prodiguent des armes défensives et d’attaque. La liste est longue : roquettes anti-chars, missiles anti-aériens, des appareils de vision nocturne, des équipements de défense, armement d’artillerie, canons d’artillerie, fusils, munitions.

Parmi les pays fournisseurs, on trouve les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada et bien d’autres Etats européens. L’un des plus gros fournisseurs est la Turquie, qui teste sont matériel en Ukraine. L’industrie turque des drones devrait recevoir un coup de fouet avec la guerre en Ukraine.

La plupart de ces armes envoyées par l’Occident sont acheminées par la Pologne.

Israël, quant à lui, est sur la liste des rares pays occidentaux à ne pas envoyer d’armement à l’Ukraine, avec la Bulgarie et la Serbie. Et il va même encore plus loin, puisque toutes les compagnies d’armement du pays ont interdiction absolue d’apporter une quelconque aide militaire à l’Ukraine.

Nous appelons la Russie à cesser ses tirs et ses attaques et à résoudre les problèmes autour de la table des négociations

Peut-être pour rétablir un certain équilibre, sur le terrain diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a condamné la Russie, à l’issue de sa rencontre avec le son homologue roumain. »Israël, comme la Roumanie, condamne l’invasion. Elle ne peut être justifiée. Nous appelons la Russie à cesser ses tirs et ses attaques et à résoudre les problèmes autour de la table des négociations. Israël fera tout son possible pour aider à une solution pacifique. Nous travaillons en collaboration totale avec nos alliés, les Etats-Unis, et nos partenaires européens pour tenter de mettre un terme à cette violente tragédie, aussi rapidement que possible ».

Photo à la une : Yuriy Lapitskiy Wikipédia