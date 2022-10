D’après une étude de la plateforme d’éducation Erudera, Israël fait partie du top 5 des pays avec le plus haut taux de diplômés universitaires.

D’après ce rapport, plus de la moitié des Israéliens disposent d’un titre universitaire. En tête de classement se trouve le Canada avec 60% de la population qui a complété un cycle universitaire.

Puis viennent le Japon, le Luxembourg, la Corée du Sud et Israël. Pour finir le top 10 on trouve les États-Unis, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Australie et la Finlande.

Les principaux pays partagent certaines caractéristiques communes, poursuit le rapport, notamment un PIB par habitant relativement élevé, des taux de chômage plus faibles et des dépenses d’éducation plus élevées.

Notons que sur les dix premiers pays, Israël se classe au neuvième rang en termes de dépenses par étudiant dans l’enseignement supérieur.

Le rapport d’Erudera a également souligné une corrélation entre les dix populations les plus éduquées et les pays dans lesquels les populations se définissent comme heureuses selon le Rapport mondial sur le bonheur qui classait Israël en neuvième position en 2022.

Pour l’OCDE aussi, Israël appartient aux pays dans lesquels le taux de diplôme universitaire est le plus élevé. En 2018, il était troisième du classement derrière le Canada et le Japon.

Ces données concernant Israël sont d’autant plus remarquables que les études universitaires y coûtent cher. 41% des parents israéliens ne seraient pas en mesure de financer les études de leurs enfants. Les étudiants, qui commencent leurs études souvent après avoir effectué leur service militaire et donc à un âge déjà plus avancé que dans le reste du monde, doivent pour la plupart travailler parallèlement afin de financer leurs études.