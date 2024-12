D’après le quotidien Israel Hayom, Israël envisagerait de maintenir des forces de Tsahal à plusieurs endroits du Sud-Liban, même après l’expiration des 60 jours fixés dans l’accord prévoyant son retrait du Liban jusqu’à la frontière internationale.

Selon le rapport, la possibilité de maintenir une présence israélienne dans le sud du Liban a été évoquée ces derniers jours au cours de plusieurs discussions tenues au sein de la direction politique et des services de sécurité israéliens. Deux raisons ont été données pour cela : tout d’abord la lenteur du déploiement de l’armée libanaise dans le sud du pays. Et puis la prolifération des armes et des infrastructures du Hezbollah, toujours présentes sur le terrain, ainsi que les efforts de l’organisation terroriste pour se renforcer à nouveau avec l’aide iranienne.

Une autre raison a été évoquée : la pression qu’exercerait le Hezbollah sur l’armée libanaise pour qu’elle s’abstienne de prendre des positions dans le sud du Liban, afin de laisser un vide que les forces de l’organisation terroriste pourraient occuper à l’avenir. Au cours des dernières semaines, Israël s’est plaint à plusieurs reprises auprès de divers organismes internationaux de la lenteur de l’activité de l’armée libanaise et a clairement indiqué que si le Liban ne respectait pas son engagement pris dans le cadre de l’accord entre les pays, Israël serait contraint de rester dans le sud du Liban afin de maintenir la sécurité de ses localités du Nord.