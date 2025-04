Selon des informations relayées par la chaîne N12, Israël examine une nouvelle stratégie pour faire pression sur le Hamas : l’arrestation simultanée de dizaines de terroristes précédemment libérés lors d’accords antérieurs, principalement ceux résidant actuellement en Judée-Samarie et dans les quartiers Est de Jérusalem.

Cette initiative, déjà proposée à plusieurs reprises lors des réunions du cabinet, avait jusqu’à présent été rejetée par les responsables de la défense, qui la considéraient comme une « erreur opérationnelle ». Cependant, face à l’insistance de ministres comme Betsalel Smotrich, cette option est à nouveau sur la table.

Le cabinet de sécurité israélien, qui doit se réunir mardi, envisage également de fixer une date limite claire pour que les médiateurs et le Hamas mettent en œuvre le « plan Witkoff », prévoyant la libération de dix otages en vie et l’ouverture de discussions sur une cessation des hostilités.

Si aucun progrès significatif n’est réalisé d’ici cette échéance, les autorités israéliennes prévoient de modifier leur approche militaire. Alors que ces dernières semaines, l’accent a été mis sur la recherche d’un accord, la stratégie pourrait évoluer vers une reprise des combats intensifs similaires à ceux menés avant les récentes négociations.

Des sources proches du dossier ont averti que cette escalade militaire pourrait mettre en danger les otages encore détenus à Gaza. C’est pourquoi les décideurs israéliens évaluent encore la possibilité d’accorder aux médiateurs une marge de manœuvre supplémentaire avant toute décision radicale.

Ces considérations s’inscrivent dans un contexte de durcissement des positions du Hamas, et ce en dépit en dépit de la pression militaire et de la suspension d’aide humanitaire et d’électricité fournies à la bande de Gaza.