Les conséquences de la politique de Trump sur l’Ukraine et les barrières douanières pourraient impacter l’économie israélienne, tandis que les banques du pays enregistrent des bénéfices records en 2024. Sur le plan social, le Bituah Leumi débloque 1 milliard de shekels pour indemniser les victimes de la guerre. Côté innovation, Quantum Machines lève 170 millions de dollars, atteignant une valorisation de 670 millions, et s’impose comme la plus grande entreprise israélienne en informatique quantique.