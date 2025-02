Dr David Shapira, historien, guide et écrivain évoque la libération des dépouilles d’otages et celle des otages vivants: « Cela me rappelle cette douloureuse transition entre le deuil du Yom Hazikaron et la joie du Yom Haatsmaout. Notre société va être bouleversée par cette transition entre la douleur de jeudi et la joie de shabbat! »