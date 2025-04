Selon un rapport publié ce lundi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses de défense israéliennes ont explosé en 2024, enregistrant une hausse spectaculaire de 65 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation, la plus importante depuis la guerre des Six Jours en 1967, porte le budget militaire du pays à 46,5 milliards de dollars.

Ce montant représente 8,8 % du produit intérieur brut (PIB) d’Israël, un niveau exceptionnellement élevé qui place le pays au deuxième rang mondial en termes de part du PIB consacré à la défense, juste derrière l’Ukraine, engagée dans une guerre totale contre l’invasion russe. À l’échelle mondiale, Israël représente désormais 1,7 % des dépenses militaires totales et se classe 12e, derrière la Corée du Sud et devant la Pologne.

Aucun autre pays de la région n’a augmenté ses dépenses militaires de manière importante à l’exception du Liban, qui enregistre une hausse de 58 % de ses dépenses, atteignant 635 millions de dollars.

À l’échelle mondiale, les dépenses militaires ont atteint un nouveau sommet historique : 2 718 milliards de dollars ont été investis en 2024, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l’année précédente, selon le SIPRI. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis la fin de la guerre froide. Les cinq plus gros dépensiers – les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne et l’Inde – concentrent à eux seuls 60 % des dépenses militaires mondiales.

En termes régionaux, le Moyen-Orient et l’Europe sont les zones où les dépenses ont progressé le plus rapidement. En Europe, les pays du continent – y compris la Russie – ont augmenté leurs budgets défense en moyenne de 17 %. La petite île de Malte est le seul pays européen à ne pas avoir renforcé ses investissements militaires.