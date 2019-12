Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a très vivement réagi à l’annonce faite par six pays européens de se joindre à l’initiative destinée à contourner les sanctions américaines contre l’Iran. Ces pays qui sont la Belgique, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé rejoindre l’INSTEX, instrument créé par la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne pour assurer la continuité des transactions commerciales avec l’Iran malgré les sanctions américaines.

Dans un message filmé, Binyamin Netanyahou rappelle la lourde responsabilité du régime iranien non seulement dans ce qui se passe dans son pays mais aussi en Irak et au Liban. Et alors que des populations entières refusent de rester silencieuses face au sort qui leur est réservé, ces pays européens choisissent à nouveau la politique de concessions et d’apaisement envers le régime des mollahs. « N’avez-vous donc rien appris de l’Histoire? », s’exclame Binyamin Netanyahou qui exhorte ces pays à revenir sur leur décision sous peine que cette même Histoire « les jugera sévèrement ».

Plus tôt dans la journée, le ministère israélien des Affaires étrangères avait lui-aussi réagi officiellement en dénonçant « une trahison des foules iraniennes qui sont descendues dans la rue » et « un moment particulièrement mal choisi après les centaines de morts sous les balles des forces de l’ordre iraniennes ». Le communiqué adressé aux six pays rajoute: « Chers ‘amis’ européens, quel message voulez-vous exactement adresser au peuple iranien? Ne vaudrait-il pas mieux moralement de dénoncer ce régime qui assassine des centaines de ses citoyens innocents? Comment pensez-vous que les dirigeants iraniens vont interpréter votre geste? »

Un nouveau cadeau fait au régime des ayatollahs

Le communiqué annonçant le ralliement de ces six pays justifie cette décision par le fait de « sauvegarder la mise en œuvre intégrale de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien par toutes les parties concernées », summum d’hypocrisie lorsque l’on sait à quel point Téhéran a pris des libertés dangereuses avec ces accords.

Depuis Pékin, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi s’est évidemment « réjoui de cette décision qui va donner de nouvelles énergies à l’Iran », tout comme le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian qui salue une « importante décision », un « engagement fort des Européens pour soutenir l’accord » et un signe de « l’autonomie d’action européenne ». Que n’est-on pas prêt à faire en Europe pour contre les Etats-Unis!

A l’inverse, les Etats-Unis n’ont pas trop apprécié cette décision. L’ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, a dénoncé un «mauvais timing»: « Pourquoi financer le régime iranien pendant qu’il tue le peuple iranien et coupe l’accès à l’Internet ? Il faudrait plutôt défendre les droits de l’homme et non en financer les agresseurs» a-t-il très justement écrit sur son compte Twitter.

