Vous adorez la paella, les tapas, le gaspacho ou les tortillas ? Grand bien vous fasse, car visiblement, c’est bon pour la santé ! Et c’est bon aussi pour la réputation de l’Espagne, qui vient de surpasser l’Italie sur le podium des pays les plus “sains” du monde. L’Espagne a notamment la plus haute espérance de vie à la naissance : près de 86 ans, suivie du Japon, de Singapour et de la Suisse…….Détails………

L’indice classe les nations en fonction de variables telles que l’espérance de vie tout en imposant des pénalités pour des risques tels que le tabagisme et l’obésité.

Il prend également en compte des facteurs environnementaux, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Autant de facteurs qui expliquent sûrement le recul du Luxembourg, qui descend à la 11ème place (En 2017, date du précédent classement, il obtenait la dixième place).

Depuis des années, l’obésité progresse au Grand-Duché, ainsi que la malbouffe et le manque d’activité.

Le Luxembourg reste cependant devant la France (12ème). Loin derrière, on trouve le Portugal (22ème), l’Allemagne (23ème) et la Belgique (28ème).

Ce classement provient de l’édition 2019 du Bloomberg Healthiest Country Index, qui classe 169 économies en fonction des différents facteurs qui contribuent à la santé globale de leurs citoyens.

Quatre autres pays européens figuraient parmi les 10 premiers en 2019: l’Islande (troisième place), la Suisse (cinquième), la Suède (sixième) et la Norvège (neuvième).

Le Japon grimpe à la quatrième place, tandis que Singapour chute à la huitième. L’Australie et Israël complètent le top 10 respectivement à la septième et dixième place, Israël qui perd donc une place par rapport au classement précédent.

