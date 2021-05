Dans une opération conjointe du Shin Bet et de Tsahal, quatre hauts responsables du Hamas ont été éliminés, chacun ayant eu des responsabilités dans l’industrie de mort du Hamas. Ils étaient membres de « l’état-major » de l’organisation terroriste :

Bassam Issa : commandant de la division « Gaza » du Hamas depuis 2017. A été responsable de nombreux attentats ainsi que de la fabrication d’armement. Tsahal affirme que son élimination aura une forte influence sur le fonctionnement terroriste du Hamas.

Jamaa Thalah : commandant de l’unité cybernétique et directeur du projet d’amélioration des missiles. Chef du dosssier « recherche et développement » du Hamas. Il était aussi le bras droit de Muhamad Def, l’un des terroristes les plus recherchés par Israël. Il avait fait parler de lui à nouveau il y a quelques jours. Son élimination met un frein au réarmement du Hamas.

Jamal Zabda : responsable du département de développement dans la production d’armement de roquettes. Il était « docteur en mécanique » et s’était spécialisé en aérodynamique, des titres qui dans le civil auraient suscité l’admiration…

Hazzam Khatib : chef des ingénieurs de production au Hamas.

D’autres « pointures » de l’organisation terroriste ont aussi été éliminés lors de la destruction du bâtiment qui servait de « recherche et dévelpppement » : Sami Radwan, chef du département technique des services de resneignements du Hamas ou Walid Shmali, responsable du département du matériel industriel. Une dizaine d’autres terroristes ont été éliminés ainsi qu’un important matériel détruit lors de l’attaque de ce bâtiment.

Les « courageux » grands chefs du Hamas sont pour l’instant épargnés, s’étant terrés dans des bunkers souterrains dès le début des hostilités.

Après ces éliminations, des dizaines de roquettes et missiles ont été tirés dans un rayon allant jusqu’à Ashdod et Beer Sheva.

Vidéo :

Photo porte-parole Tsahal