Le magazine de tourisme Travel & Leisure a désigné Israël comme la future destination préférentielle pour les touristes après la période du Corona. Toute comme Tripadvisor, il conseille les destinations en fonction des avis et réactions des utilisateurs. Le site explique que le rythme des vaccinations ainsi que la réouverture prochaine des sites touristique feront bientôt d’Israël le pays le plus sûr pour s’y rendre et s’y promener. Travel & Leisure cite par exemple les réactions de touristes dans l’un des Etats des USA d’où viennent le plus de touristes en Israël : « Au vu du grand nombre de nouveaux projets en Israël, ce pays doit être votre première destination après le Corona ».

Le Pdg de Pfizer félicite Israël

« Israël est devenu le laboratoire mondial pour les vaccins de Pfizer car ce pays a déjà vacciné un grand nombre de personnes avec notre vaccin uniquement » a déclaré Albert Burla, le Pdg de la firme Pfizer. Il a rajouté que cette donnée permettra d’analyser de manière efficace les données sanitaires et économiques du vaccin. Albert Burla a exprimé sa satisfaction suite aux résultats d’efficacité du vaccin après l’administration de la seconde dose qui sont semblables à ceux obtenus lors des essais cliniques.

Photo Serge Attal / Flash 90