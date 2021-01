Israël désormais à cinq heures de Casablanca !

Suite à l’annonce de le reprise des relations officielles entre Israël et le Maroc, la ministre israélienne des Transports Miri Reguev a signé jeudi (par Zoom) avec son homologue marocain Abdelkader Amara un accord établissant des liaisons aériennes directes entre Tel-Aviv et n’importe quel aéroport international au Maroc.

Cet accord met fin à une longue période durant laquelle les Israéliens devaient transiter par un pays tiers pour se rendre au Maroc. Désormais, Israël et le Maroc ne seront plus qu’à cinq heures l’un de l’autre et le nombre de vols de ligne ne sera pas limité. Par ailleurs, l’accord permet l’atterrissage au Maroc ou en Israël de dix vols commerciaux par semaine. Pour l’instant la compagnie Royal Air Maroc organisera trois vols hebdomadaires entre Tel-Aviv et Casablanca et dans une seconde étape s’ouvriront des lignes Tel-Aviv-Marrakech.

Après la signature de cet accord, la ministre des Transports, elle-même d’origine juive marocaine, a écrit sur son compte Twitter : « Enfin ! Nous avons signé un accord sur des liaisons aériennes entre Israël et le Maroc. Après la sortie du Corona et la réouverture de l’économie, si Dieu veut, nous pourrons facilement nous rendre dans le pays dans lequel ont grandi nos parents et nos aïeux, ceci, grâce aux fruits de la paix historique qu’a amenée le Premier ministre Binyamin Netanyahou avec le royaume du Maroc et d’autres pays. »

