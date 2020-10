Israël démasque les mensonges du Hezbollah

Après le discours de Binyamin Netanyahou « devant » l’Onu, lors duquel il avait révélé l’existence d’entrepôts et de fabriques de missiles près de réservoirs de gaz dans le port de Beyrouth, le Hezbollah s’était empressé de le qualifier de « menteur » et avait invité la presse à se rendre sur place pour s’en rendre compte. « Curieusement » entre les révélations faites par Binyamin Netanyahou et l’arrivée des journalistes, les satellites ont observé un important va-et-vient de camions…

Quelques jours plus tard, Tsahal a apporté des preuves supplémentaires de l’existence de trois installations au coeur de la capitale libanaise. A l’aide d’images satellites, Tsahal a montré l’existence effective de sites souterrains dans les quartiers d’Al-Chouaifat et Bourj el- Brajneh dans lesquels le Hezbollah tente de fabriquer des missiles de haute précision et entrepose de l’armement. Ces installations ont été sciemment construites sous des immeubles d’habitation afin d’empêcher Israël de les attaquer. Malgré les dénégations de membres du Hezbollah, le propriétaire de l’une de ces infrastructures terroristes est bel et bien membre du Hezbollah qui a déjà effectué quelques séjours en Iran. Une vidéo impressionnante montre les machines et leur fonction respective dans la production de pièces de missiles.

Le Hezbollah et l’Iran n’ont toujours pas intégré l’avertissement lancé à plusieurs reprises par le Premier ministre : « Israël voit tout ce que vous faites, où vous le faites et quand vous le faites! ».

Vidéo :

Photo Pixabay