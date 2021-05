Le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté une résolution appelant à la poursuite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et à une aide humanitaire pour la population de Gaza. Pas un mot de condamnation des tirs sur les populations civiles israéliennes !

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué commençant par remercier le président américain Joe Biden pour son soutien au droit d’Israël à la légitime défense. Le communiqué souligne ensuite l’entière responsabilité du Hamas et du Jihad Islamique dans cette nouvelle escalade en tirant des roquettes et des missiles en direction d’Israël, et regrette que le Conseil de sécurité ait choisi d’occulter totalement les plus de 4000 roquettes et missiles tirés en direction des populations civiles israélienne, tirs effectués depuis des zones civiles habitées de Gaza. « Le Hamas utilise sa population comme bouclier humain, il exploite honteusement leur détresse ettire sur les points de passage afin d’empêcher l’entrée d’aide humanitaire », poursuit le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères demande à la communauté internationale de condamner le Hamas, de le désarmer et d’entreprendre la réfection des infrastructures tout en empêchant l’entrée d’argent et d’armes destinés au terrorisme.

Photo Pixabay