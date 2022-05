Depuis l’élimination d’un des cadres des Gardiens de la Révolution à Téhéran, les Iraniens ont annoncé tenir Israël pour responsable et ont promis de se venger.

Ces derniers jours, les menaces se précisent et les services de renseignements israéliens ont publié aujourd’hui un avertissement aux voyageurs israéliens qui souhaitent se rendre en Turquie. Ce pays est défini comme étant à haut risque au regard des menaces de vengeance du régime iranien.

L’avertissement doit être pris très au sérieux puisque les services de renseignements font état d’informations très précises concernant des projets d’attentats contre des Israéliens. Ces derniers sont aussi appelés à faire preuve d’une grande prudence dans les pays frontaliers avec l’Iran.

Par ailleurs, une agence de presse iranienne a publié les noms et les photos de différents anciens responsables israéliens dans les renseignements qui sont accusés par le régime d’avoir organisé les différentes opérations de ces dernières semaines qui ont conduit à l’élimination de plusieurs hauts responsables iraniens. La légende de l’article indique: »Voici les Israéliens qui doivent se terrer ».

Israël conseille à ses ressortissants de ne pas voyager en Turquie si cela n’est pas absolument nécessaire et d’adopter une attitude extrêmement prudente sur place en évitant les contacts avec des étrangers et en se méfiant de propositions qu’ils pourraient recevoir de personnes qu’ils ne connaissent pas, y compris s’il s’agit de représentants des services locaux. Par ailleurs, il est conseillé aux Israéliens qui voyagent en Turquie de ne pas transmettre de détails personnels, d’éléments concernant leur voyage ou une localisation en temps réel. De même, il leur est demandé d’éviter au maximum de se faire repérer en tant qu’Israéliens dans les hôtels, les lieux de loisirs, les restaurants et les espaces publics.