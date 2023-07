D’après un classement publié par World of Statistics, Israël se classe dans le top 5 des pays les plus heureux au monde et occupe la 4e place du classement.

La situation en interne en Israël semble au bord de l’implosion, depuis la création de l’Etat, une telle division n’a encore jamais été vue, et pourtant lorsque l’on demande aux Israéliens s’ils sont heureux, ils répondent par l’affirmative. ”Le pessimisme est un luxe qu’un Juif ne peut pas se permettre”, disait Golda Meïr.

C’est ce qui ressort du classement publié aujourd’hui par World of Statistics.

En première position, on trouve la Finlande, suivie du Danemark et de l’Islande puis vient Israël, en 4e position. La France se trouve en 21e position après les Etats-Unis (15e), l’Allemagne (16e) et la Grande-Bretagne (19e).

L’Egypte, l’Inde et l’Afghanistan clôturent le classement.