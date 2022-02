Pour la première fois, Israël par la voix de son ministre des Affaires étrangères condamne clairement les agissements de la Russie en Ukraine.

Yaïr Lapid a déclaré que l’attaque russe consistait en »une grave violation de l’ordre international. Israël condamne. Israël est un pays qui a l’expérience des guerres, la guerre n’est jamais une solution pour résoudre les conflits. Il est encore temps de s’assoir et d’apaiser les esprits ». Il a conclu sa déclaration en disant »Israël a de bonnes relations avec la Russie et avec l’Ukraine ».

Lapid a précisé qu’Israël place en tête de ses préoccupations le sort des Israéliens et des Juifs d’Ukraine. »Des dizaines de milliers de Juifs vivent en Russie et en Ukraine et la préservation de leur sort est la principale de nos préoccupations. Nous devons aussi assurer la sécurité des employés du ministère des Affaires étrangères et de l’Agence Juive qui se trouvent en Ukraine et qui risquent leur vie aujourd’hui pour venir en aide à chaque Juif et chaque Israélien ».

Les services de l’ambassade israélienne estime qu’il reste environ 8000 Israéliens en Ukraine. L’espace aérien étant fermé, la seule façon de sortir du pays est par la terre. Israël s’est organisé avec les pays voisins – Pologne, Roumanie, Moldavie, Hongrie et Slovénie – pour permettre l’évacuation des Israéliens.

