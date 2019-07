Israël a remporté dimanche l’Eurobasket 2019 des moins de 20 ans (U20) face à l’Espagne lors d’une super finale qui se jouait au Shlomo Group Arena, à Tel Aviv…….Détails et Vidéo……..



Les israéliens ont battu les espagnols 94 à 82 et remporte donc leur deuxieme titre de Champion d’Europe consécutif.

Rappelons que les israéliens avaient sorti samedi l’equipe de France lors de la demi-finale.

La présence de l’équipe nationale israélienne en finale de l’Euro U20 face à l’Espagne et qui se jouait en Israël a provoqué dans le pays un engoument inédit pour cette catégorie des moins de 20 ans.

Du coup, 16.000 personnes se sont inscrites sur une liste d’attente dans le but d’obtenir une place pour voir la finale.

Sauf que le Shlomo Group Arena de Tel-Aviv ne contient que…..3500 places !

Source Koide9enisrael