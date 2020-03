Afin de barrer la route au Premier ministre Binyamin Netanyahou, la parti Balad a finalement décidé de voter avec le reste de la Liste arabe et a recommandé Benny Gantz auprès du président de l’Etat. « Nous voulions ne recommander personne mais nous avons décidé de donner la priorité à la chute du plus grand des incitateurs » a expliqué le parti qui soutient les terroristes. Le parti Israël Beiteinou et Avoda-Meretz ayant également recommandé Benny Gantz, ce dernier dispose donc de 61 voix contre 58 à Binyamin Netanyahou, Orly Lévy-Abecassis n’ayant opté ni pour l’un ni pour l’autre.

En l’état, Reouven Rivlin devrait confier lundi à Benny Gantz la tâche de former un gouvernement, tâche qui sera impossible sans le soutien de la Liste arabe. Le président veut toutefois tenter de promouvoir un gouvernement d’union et a convoqué Binyamin Netanyahou et Benny Gantz pour une réunion à trois dimanche dans la soirée.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90