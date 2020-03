Le député Oded Forer, président du groupe Israël Beiteinou à la Knesset, a adressé une lettre officielle à deux ministres du Likoud responsables des négociations de coalition, Yariv Levin et Zeev Elkin. Il leur a exposé les mêmes conditions posées à Bleu-Blanc pour recommander Benny Gantz auprès du président de l’Etat. Il s’gait d’une démarche inédite dans le contexte politique actuel et au vu de l’attitude d’Avigdor Lieberman depuis les électionsa du mois d’avril 2019. De plus, cette lettre a été envoyée juste après une seconde rencontre entre Avigdor Lieberman et Benny Gantz. Dans sa lettre, Oded Forer a même proposé une rencontre avec les deux ministres!

Mais après tout ce qui s’est passé depuis les élections du mois d’avril 2019 et jusqu’à ce jour, avec l’attitude irrationnelle d’Avigdor Lieberman, le Likoud a tenu à rester prudent. Yariv Levin a répondu à Oded Forer sur un ton sarcastique: « J’ai accueilli votre lettre avec une certaine surprise, dont le sujet concerne les conditions pour la formation d’un gouvernement. Je suppose qu’il s’est agi d’une erreur et que votre lettre était destinée à Ahmad Tibi et ses amis de la Liste arabe unifiée. Mais s’il ne s’agit pas d’une erreur, votre demande est très surprenante car elle est en contradiction totale avec les déclarations récurrentes de votre chef de parti Avigdor Lieberman qui s’obstine à refuser de siéger dans un gouvernement dirigé par le chef du Likoud, Binyamin Netanyahou et a même déclaré récemment que ‘Bibi va devoir partir à la retraite’. Dès lors, je vous saurai gré de nous faire savoir si le parti Israël Beiteinou se distance de toutes ses déclarations passées et s’il est réellement intéressé à faire partie d’une coalition nationale sous la direction du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Par ailleurs, comme vous le savez très bien, afin de pouvoir tenir des négociations de coalition, il sera nécessaire que le Premier ministre obtienne du président de l’Etat le mandat pour former un gouvernement. Si votre requête est sérieuse et sincère, et pour que de telles négociations puissent s’entamer, nous demandons donc à ce que votre parti s’engage à recommander Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat afin qu’il soit chargé de former une coalition ».

Avigdor Lieberman devrait faire une déclaration à la presse mercredi après une séance de son parti.

S’il s’agit d’une nouvelle volte-face d’Avigdor Lieberman, elle pourrait être due au fait que la perspective d’un gouvernement Gantz minoritaire soutenu par les partis arabes s’éloigne au fur et à mesure des défections. Dans l’hypothèse de nouvelles élections, Israël Beiteinou (tout comme Bleu-Blanc) pourrait subir la sanction de ses électeurs pour avoir rompu ses engagement et tenté de former un gouvernement avec le soutien de la Liste arabe, ce qui est aux antipodes de l’idéologie du parti.

Mais pour « racommoder » Israël Beitenou et le bloc de droite, il faudra faire beaucoup de chemin car les partis orthodoxes sont ulcérés par les thèmes anti-orthodoxes de la campagne de ce parti, à la limite de l’antisémitisme. Par ailleurs, les conditions émises par Avigdor Lieberman sont inacceptables pour les religieux et il déclare depuis avril 2019 « qu’il ne bougera pas d’un millimètre dans ses exigences ».

