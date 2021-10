Des accords de coopération, premiers du genre, ont été signés entre l’hôpital « Shiba » de Tel-Hashomer et deux importants établissements hospitaliers du Bahreïn : l’hôpital « Suleimania » et l’hôpital « King Hamed ». Ces accords portent principalement sur la recherche et les échanges d’informations, notamment sur le Corona. Il y a une dizaine de jours, les deux pays avaient signé des accords portant notamment sur les sports, la protection de l’environnement, et le développement des ressources en eau.

