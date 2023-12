Connaissez-vous le tikoun Olam? Ne cherchez pas dans le menu de votre restaurant indien préféré, c’est une approche juive à partir de laquelle, une des missions du peuple d’Israël est d’améliorer (“réparer”) le Monde, en pratiquant de bonnes actions et en s’améliorant soi-même. Selon de nombreuses sources, dont la Kabbale, Le tikoun Olam place le peuple juif non pas au-dessus des autres nations, mais l’investit de responsabilités dont elles sont en principe exemptées.

Quel rapport y a-t-il avec le massacre du 7 Octobre ? Il réside dans l’exigence de moralité absolue que l’on fait peser sur Israël dans sa riposte à Gaza, et bientôt, au Sud-Liban semble t-il. Cette contre-offensive est menée contre deux organisations terroristes, amorales, ayant juré sa perte et qui sont financées, entraînées et surarmées par l’Iran et le Qatar.

Dénégation de résistance

Il est inédit dans l’Humanité, qu’un peuple, subissant de telles atrocités, massacres, viols de masse et prise d’otages, soit condamné parce qu il se défend. Ce pays reçoit des roquettes sur tout son territoire, sans autres raison que son existence. Ces agressions durent depuis plusieurs années, et désormais, à partir de quatre territoires distincts, situés jusqu’à plus d’un millier de kilomètres (les Houtis du Yémen), sans que cela n’émeuve la “communauté internationale”.

Quel paradoxe pour ce monde qui pourtant, nous scrute à la loupe, nous critique, nous avertit, nous blâme, nous menace, nous condamne, parce que nous avons l’étrange idée de nous défendre et d’anéantir la menace, afin tout simplement, d’éviter que ce malheur ne se reproduise!

La communauté internationale exige une moralité sans tâche de notre armée. Cette probité dont elle fait preuve spontanément, nous coûte chaque jour la vie de nos soldats, nos enfants.

Ils filment leurs opérations, montrent les armes saisies dans les immeubles d’habitation, les fabriques de missiles dans les écoles de l’Unrwa, filiale de l’Onu. Ils présentent la cruauté du hamas qui se saisit de l’aide humanitaire en laissant crever de faim sa population et lui tirant dessus, lorsqu’elle s’approche des camions humanitaires.

Présumé coupable et condamné d’avance

Tous ces efforts d’explication, de justification ne servent à rien. Israël est condamnée d’avance par cette communauté internationale qui ferme les yeux. L’assemblée générale de l’Onu a voté le 12 décembre 2023, à une écrasante majorité, une résolution inique (A/ES-10/L.27 ), appelant à un cessez-le-feu humanitaire.

Il est piquant de relever qu’elle a été proposée par les Etats arabes, soucieux des droits de l’Homme, essentiellement dans les autres pays. Ils ne manifestent leur solidarité avec la population palestinienne que par la parole et les gesticulations diplomatiques, se gardant bien de les accueillir dans leurs riches provinces.

Cette résolution est abjecte car elle ne traite que du calvaire, certes réel, de la population de Gaza, mais n’en évoque pas la cause. Pis, la majorité qualifiée (deux tiers) des membres de l’Onu rejette les deux amendements qui auraient pu légèrement rééquilibrer cette résolution. L’Autriche a tenté de rappeler que le hamas détient des otages et qu’il faut les libérer “immédiatement “ . Quant aux Etats Unis, ils ont souhaité, en vain, inscrire que le concert des nations “Rejette et condamne sans équivoque les attentats terroristes odieux perpétrés par le hamas en Israël depuis le 7 octobre 2023 et la prise d’otages “

Ainsi, plus des deux tiers de l’assemblée générale de l’Onu ne condamne pas le hamas. De quoi ont peur ces Etats ? Est-ce parce que le hamas a explicitement menacé récemment la France?

Dénégation de souffrances

En réalité, pire que condamner injustement Israël qui ne fait que se défendre, le plus révoltant est d’ignorer sa souffrance, de dénier les viols de masse, les mutilations, les missiles sur une population qui n’aspire qu’à la paix et qui n’avait rien demandé le 7 octobre.

L’attitude que devrait avoir Israël face à cette colère hypocrite, l’enjoignant à cesser le feu immédiatement, me rappelle cette histoire que raconte Adir Miller, un stand upiste israélien il y a quelques semaines dans une base militaire : ”Ta femme t’a demandé d’être à 16h00 à la maison parce qu’elle avait un rendez-vous très important. A 16h15 elle t’appelle pour savoir où tu es et, évidemment, tu as totalement oublié, attablé avec un ami en train d’apéritiver, à l’autre bout de la ville. Que fais-tu ?” demande t il au public. Tous répondent en choeur: je rentre vite. “Faux!”, s’exclame Miller “Elle est deja énervée contre toi, alors au moins , tu restes, et termines ton apéro”.

Donc à Gaza c’est pareil. La communauté internationale est déjà en colère contre nous, donc au moins terminons notre juste mission permettant d’effacer la menace qui pèse sur nous.

Pourquoi n’aimez vous pas les juifs?

Si j’étais un vrai propagandiste, je vous recenserais le nombre impressionnant de prix dans toutes les disciplines, attribués à des juifs, israéliens ou non. A Rishon Letsion, une des plus grande villes d’Israël, un vaste quartier est baptisé ” l’arrondissement des Prix Nobel”: chaque rue porte le nom d’un de ces détenteurs juifs. Outre le fait de faire fantasmer la plupart des mères juives, cela sert à témoigner de leur apport à l’humanité en sciences, sciences humaines, à leur contribution à oeuvrer pour la paix et la culture. Je me garderais bien sûr d’évoquer ici le nombre minable de nos médailles dans les compétitions sportives. En revanche la start up nation n’a pas à rougir du nombre impressionnant de centre de R&D en son sein, ,ni de brevets et d’inventions digitales qui nous

facilitent la vie: citons en vrac Waze qui supprime l’excuse du retard à cause des embouteillages, les tomates cerises qui devraient nous éviter de prendre un kilo à chaque apéro-dînatoire (celui de 16h avec votre ami à l’autre bout de la ville), PillCam, une capsule munie d’une mini-caméra permettant d’explorer le corps des patients sans douleur, ou encore Watergen, qui collecte l’eau dans l’air et la redistribue.

Peut-être qu’au delà de tous ces apports profanes qui auraient dû entraîner la bienveillance des nations à l’égard des juifs, le message universel qu’ils portent depuis plus de trois mille ans ne laisse personne indifférent. “Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l’oreille, on parle de vous”m avertissait le psychiatre anticolonialiste Frantz Fanon.

Faut-il vous dire que porter le monde sur ses épaules est certes un grand honneur, mais éprouvant. Parce que parfois (tout le temps!), le monde en veut au vieux peuple d’Israël de lui rappeler ses errements, ses renoncements, ses compromissions criminelles avec la morale universelle. Il serait grand temps que l’Humanité en perte de repères, cesse d’en vouloir à la boussole de lui indiquer le Nord dans cette profonde crise morale qu’elle traverse depuis plusieurs années.

Si Pharaon a confié les clés de son empire à l’interpréteur de rêves Joseph, sorti de 12 ans de prison, pour le sauver de la plus grande famine de tous les temps, on peut ésperer que le Monde prête l’oreille à ceux qui

vénèrent la vie avant tout et à tout prix.

Me Johann Habib