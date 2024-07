Le ministère de l’Alyah et de l’Intégration, en collaboration avec l’organisation Nefesh B’Nefesh, l’Agence juive, le Fonds national juif (KKL) et le FNJ des États-Unis, se préparent à l’immigration et à l’absorption de quelque 2 000 nouveaux Olim des États-Unis et du Canada. Ils doivent arriver par pont aérien dans 14 vols différents au cours de l’été, entre les mois de juin et de septembre. Le premier avion, transportant une quarantaine d’immigrants, a atterri la semaine dernière en Israël.

D’après les chiffres publiés par Nefesh B’Nefesh, depuis les terribles massacres perpétrés par des terroristes du Hamas le Shabbat Simhat Tora (7 octobre 2023), plus de 1 800 nouveaux immigrants de tous les États-Unis et du Canada sont arrivés en Israël.

On a observé également une augmentation considérable des demandes d’ouverture de dossiers d’immigration depuis le début de la guerre. Plus de 10 300 demandes ont été déposées, ce qui correspond à une hausse de 76 % par rapport à l’année précédente.

Nefesh B’Nefesh a encore précisé que 47 % des Juifs d’Amérique du Nord qui ont ouvert un dossier d’Aliya ont tenu à souligner que c’était essentiellement par sionisme qu’ils avaient décidé de monter en Israël. 14 % ont indiqué que c’était la guerre qui les avait poussés à prendre leur décision. Pour seulement 5 %, c’est l’antisémitisme qui serait le facteur déclencheur.