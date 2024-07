Des avions de chasse israéliens ont effectué, dans l’après-midi de Shabbat, des raids ciblés sur la ville portuaire de Hodeidah, située dans l’ouest du Yémen. Tsahal a touché des dépôts d’armements, des installations pétrolières et une centrale électrique, ce qui a entrainé de très fortes explosions et d’immenses incendies. Selon les informations sur place, il y aurait des dizaines de morts et de blessés. L’attaque a provoqué d’importantes pannes de courant et de longues queues devant les stations-service.

Les avions ont été aperçus à Eilat avant l’opération qui a été avalisée lors d’une réunion secrète du cabinet sécuritaire israélien.

Le porte-parole de Tsahal a tenu à préciser que cette riposte survenait “suite aux centaines d’attaques (des Houthis) contre l’Etat d’Israël effectuées ces derniers mois”. L’armée israélienne a revendiqué l’opération près d’une heure et demie après sa réalisation. Hagari a également indiqué qu’Israël ‘avait agi seul’ et souligné qu’il s’agissaut d’une des attaques les plus longues et les plus importantes effectuées par l’armée de l’air israélienne. Il a ajouté que ‘les combats n’étaient pas terminés’ en affirmant: “Nous combattrons là où cela sera nécessaire. Nous avons appelé l’opération ‘Main Longue’ car Israël saura agir loin et atteindre ceux qui nous menacent”.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré après l’attaque : « Le feu qui brûle actuellement à Hodeidah peut être vu partout au Moyen-Orient, et cette affaire a des implications claires. Les Houthis nous ont attaqués plus de 200 fois – la première fois qu’ils ont frappé un civil israélien, nous les avons frappés et nous le ferons partout où ce sera nécessaire. Le sang des civils israéliens a un prix, et on le sait aujourd’hui au Liban, à Gaza, au Yémen et ailleurs : s’ils osent nous attaquer, le résultat sera le même ».