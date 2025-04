Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré: »L’annulation des droits de douane sur les marchandises américaines est une nouvelle étape dans la politique menée par mes gouvernements depuis une décennie pour ouvrir le marché à la concurrence, diversifier l’économie et réduire le coût de la vie. En plus des avantages économiques pour l’économie israélienne et ses citoyens, cette démarche renforcera encore davantage l’alliance et les liens entre Israël et les États-Unis ».

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a ajouté: »L’administration actuelle représente une opportunité réelle de façonner un avenir économique stratégique pour les deux pays. J’attache une grande importance à l’approfondissement de la coopération économique, à la promotion de l’innovation et au renforcement des liens financiers et commerciaux entre nos nations, comme l’ont récemment affirmé les ministères des Finances américain et israélien ».

Le ministre de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, quant à lui, a déclaré: »L’annulation des droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis est une étape supplémentaire dans les relations commerciales entre nos pays, qui partagent un accord commercial de longue date. Cette décision encouragera une coopération économique plus poussée à l’avenir et conduira à une baisse des prix des produits importés ».

Enfin, le président de l’Association des industriels, Dr Ron Tomer, estime qu’Israël sera exempté des nouveaux droits de douane imposés par Trump: »L’exportation israélienne devrait en fait bénéficier de la nouvelle politique douanière du président Trump, car, grâce à l’accord de libre-échange, il est probable qu’Israël soit exempté de ces nouveaux droits de douane et devienne l’un des rares pays dont les exportateurs ne seront pas soumis à ces taxes aux États-Unis ».