Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé ce dimanche que les Druzes de Syrie seront bientôt autorisés à travailler dans les communautés du plateau du Golan. Cette déclaration intervient parallèlement à l’approbation par le gouvernement d’un plan d’aide destiné aux communautés druzes et circassiennes en Israël.

« En tant que ministre de la Défense, je les salue pour leur loyauté et leur courage, ainsi que pour leur contribution à la sécurité d’Israël dans des moments difficiles et cruciaux, » a déclaré Katz. « Nous continuerons à les renforcer et à protéger leurs frères en Syrie contre toute menace. »

Cette annonce s’inscrit dans un contexte particulier suite à la chute du régime d’Assad sur le plateau du Golan et la prise de contrôle par Israël de la zone tampon entre les deux pays ainsi que du mont Hermon syrien. L’armée israélienne a établi au moins sept avant-postes dans cette zone tampon, qui comprend également des villages druzes. Certains villages druzes de la région ont manifesté leur volonté d’être rattachés au plateau du Golan israélien, bien qu’aucun accord officiel n’ait été conclu à ce sujet.

Cette initiative israélienne fait suite aux récentes tensions dans la région. Il y a environ une semaine, après des menaces proférées par des forces affiliées au nouveau régime syrien contre une partie de la population druze, le ministre Katz avait rapidement précisé qu’Israël s’engageait à protéger militairmeent les Druzes en Syrie, et appelé Tsahal à se préparer en conséquence;

La décision d’autoriser le travail transfrontalier représente déjà une évolution significative dans les relations entre Israël et les communautés druzes de la région.