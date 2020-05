Des sources arabes indiquent que l’émissaire de l’Onu a transmis un sévère avertissement d’Israël au président libanais Michal Aoun. Israël met en garde le Liban et exige du gouvernement libanais qu’il démantèle les fabriques de missiles sur son territoire sans quoi Tsahal agira et le Liban en supportera toutes les conséquences. Lors de l’entretien entre l’émissaire de l’Onu et le président libanais, ce dernier a souligné que le Liban est intéressé au maintien du calme dans le sud du pays et à coopérer avec la force de la Finul. Mais il a éludé la question du rôle du Hezbollah et des fabriques de missiles, tout comme il n’a pas évoqué la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui exige entre autres que l’armée libanaise soit la seule force armée dans le pays, et notamment près de la frontière israélo-libanaise. Ceci n’est pas étonnant lorsque l’on sait que bien que chrétien, le général Aoun est un proche du Hezbollah.

Photo Commons-Wikimedia