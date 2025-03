Le gouvernement israélien a approuvé dimanche un ambitieux programme de développement socio-économique destiné aux communautés druzes du plateau du Golan ainsi qu’aux communautés druzes et circassiennes de Galilée et du Carmel.

Ce plan d’envergure, doté d’un budget total de 3,9 milliards de shekels, dont 2,6 milliards de nouveaux financements, vise à répondre de manière globale aux besoins spécifiques de ces populations. Parmi les mesures phares figure notamment des subventions en faveur de la population ayant servi dans l’armée afin de lui permettre d’accéder à la propriété.

Le programme englobe plusieurs volets stratégiques : réhabilitation et développement des infrastructures, valorisation des espaces publics et des institutions communautaires, augmentation des budgets de développement des autorités locales, accélération des processus de planification, renforcement de l’excellence éducative, soutien aux centres culturels et patrimoniaux druzes, développement des zones industrielles et assistance aux PME.

Lors de la présentation du plan, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné l’engagement de l’État envers la communauté druze : « Nous avons une alliance unique, que nous appelons une ‘alliance du sang’. Mais c’est aussi une alliance de vie. Nous mettons aujourd’hui en place le comité de planification réclamé depuis longtemps par ce secteur de la population. »

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a renchéri : « L’alliance profonde entre l’État d’Israël et les communautés druze et circassienne n’est pas seulement une alliance de sang, mais une alliance de vie, et nous nous y engageons par des actes. Nous continuerons d’agir en reconnaissance profonde de l’énorme contribution des membres de la communauté à la sécurité et à la résilience sociale d’Israël. »

Les Israéliens d’origine druze, qui sont environ 150 000 soit 1,6 M de la population du pays, font preuve d’une indéfectible loyauté envers l’Etat, notamment en servant dans Tsahal où ils occupent souvent des positions de premier plan.