Israël a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est la charte la plus avancée dans le monde dans ce domaine. La convention fixe notamment les différents moyens de lutte contre ce genre de trafic, comme par exemple une coordination internationale au niveau des informations et une coopération internationale entre les instances responsables du contrôle des frontières ains que la protection des victimes. Israël est le premier pays non-européen à être admis dans ce forum, ayant à plusieurs reprises figuré en haut de tableau de l’Onu pour sa législation et son combat contre ce genre de pratiques ignobles.

Photo illustration