Effet supplémentaire de la normalisation, Israël a officiellement adhéré jeudi à l’Alliance Internationale de Sécurité, organisation internationale créée à Abou Dhabi en 2017. Il s’agit d’un groupe de travail créé communément par les Emirats arabes unis et la France qui vise à faire face à la criminalité organisée et transnationale. Cette alliance favorise la coopération entre les ministères de la Sécurité intérieure de ces pays dans les domaines de la police et de la sécurité, avec échange d’informations, d’expérience et d’expertise, dans le but d’assurer la sécurité et la paix dans le monde.

Israël sera le 10e membre de cette organisation encore très sélective qui en-dehors des deux pays fondateurs regroupe actuellement les pays suivants : l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Sénégal, le Bahreïn, Slovaquie et Singapour.

Depuis la signature des Accords d’Abraham le ministre israélien de la Sécurité intérieure Amir Ohana a tissé des liens d’amitiés avec le ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre émirati le sheikh Sayef ben Zayed al-Nahyan. Ce dernier a alors informé Amir Ohana qu’il invitait Israël à faire partie de ce forum de lutte internationale contre le crime organisé mais aussi contre l’extrémisme religieux et ses expressions violentes.

Lors de la « cérémonie d’adoption », par Zoom, le ministre Amir Ohana a déclaré : « En tant que ministre israélien de la Sécurité intérieure c’est un plaisir et un honneur réels de m’entretenir’ avec les membres de ce forum et encore plus de me joindre à cette alliance internationale avec vos pays. Au nom de l’Etat d’Israël, j’exprime la fierté que vous nous ayez choisis pour devenir membre dans cette importante alliance. Je veux adresser toute ma considération à mon ami le sheikh Sayef ben Zayed al-Nahyan, le ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre des Emirats arabes unis et le remercier pour cette proposition. Comme vous le savez, l’Etat d’Israël a conclu des accords de paix sans précédents avec les Emirats arabes unis et le royaume du Bahreïn. Nous aspirons à élargir ce moment à d’autres pays au Moyen-Orient dans le but de transformer la réalité pour des millions de gens et de créer de nouvelles opportunités économiques et sociales. Les avancées avec le monde arabe parallèlement aux excellentes relations que nous avons avec nos homologues européens nous permettront de contribuer à cette alliance et d’apprendre d’elle dans des domaines importants de la sécurité extérieure et intérieure face aux défis qui menacent la paix et la sécurité mondiales… »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90