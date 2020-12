Une cérémonie émouvante s’est déroulée à l’aéroport Ben-Gourion pour accueillir un groupe de nouveaux immigrants venus d’Ethiopie dans le cadre de l’Opération « Tsour Israël » qui entend ramener les derniers Juifs qui y résident encore. Les olim étaient accompagnés par la ministre de l’Intégration et de l’Alya, Penina Tamano-Shatta, elle même d’origine d’Ethiopie, qui avait fait le voyage dans son pays d’origine pour les derniers préparatifs.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse étaient présents, tout comme le ministre de la Défense Benny Gantz et le directeur de l’Agence juive.

Dans son intervention, le Premier ministre a notamment dit : « Je ne me souviens pas avoir été autant ému depuis des années en voyant une telle scène sioniste qui exprime toute sa substance. Mon épouse Sarah et moi avons été émus aux larmes lorsque nous avons aperçu ces immigrants, nos frères venus d’Ethiopie, descendre de l’avion avec leurs affaires, embrasser le sol d’Erets Israël, comme nous le voyions quand nous étions jeunes : la maman qui s’agenouille et embrasse le sol avec sur son dos son bébé qu’elle a appelé ‘Jérusalem’. C’est la réalité du récit juif et de l’épopée sioniste. Chers frères et soeurs, olim d’Ethiopie, nous sommes si émus de vous accueillir ici. Soyez les bienvenus en Erets Israël. Vous arrivez par vol direct du Goundar, parents et enfants. J’ai vu vos photos sur lesquelles figurent vos proches qui vivent ici en Israël, que vous êtes pressés de retrouver et qui sont pressés de vous revoir, et voilà que ces merveilleuses retrouvailles familiales se concrétisent. Vous avez longtemps attendu la réalisation de ce rêve et voilà qu’il se concrétise ».

Le Premier ministre a également évoqué une question chère au coeur des Juifs venus d’Ethiopie, liée à leur long et rude périple pour arriver en Israël : « Dans les contacts que j’entretiens avec le gouvernement soudanais, conjointement avec le conseiller à la Sécurité nationale, j’ai demandé de permettre aux immigrants venus d’Ethiopie de pouvoir retourner au Soudan sur les lieux ont sont morts et enterrés leurs proches qui ont succombé durant cette migration ». Binyamin Netanyahou a envoyé en Afrique le député Gadi Yabarkan pour faire avancer certaines questions dont celle-ci ainsi que la libération d’Ebera Menghistu, détenu par le Hamas.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90