Israël a une conseillère juridique du gouvernement

Le gouvernement a décidé à l’unanimité de nommer Gali Baharab-Miyara, ancienne procureure du district de Tel-Aviv comme conseillère juridique du gouvernement en succession à Avihaï Mandelblit. Elle est élue pour une période de six ans. Malgré la présence de trois candidats en « finale » et l’éviction surprise de Raz Nizri, adjoint d’Avihaï Mandelblit, la candidature de Galit Baharab-Miyara a été préférée depuis le début par le ministre de la Justice Gideon Saar qui est lié d’amitié avec elle depuis longtemps et en raison de la docilité qu’elle montrera sur les affaires Netanyahou. Elle aura la rude tâche de tenter de redorer le blason de cette fonction entachée par l’attitude d’Avihaï Mandelblit qui a largement outrepassé ses prérogatives, politisé sa fonction sans parler des affaires mises sous l’éteignoir dans lesquelles il était soupçonné.

Photo capture écran