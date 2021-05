En acceptant le cessez-le-feu sans conditions face au Hamas, Israël a peut-être raté une nouvelle occasion d’imposer la restitution des dépouilles des soldats Hadar Goldin hy »d et Oron Saoul hy »d ainsi que la libération des deux citoyens détenus, Avera Mengistu et Hicham A-Sayed. Le gouvernement israélien a une nouvelle fois laissé l’initiative à l’organisation terroriste qui quelque jours à peine après avoir subi un sérieux revers militaire, garde la dragée haute et se permet une nouvelle fois de dicter ses conditions.

Des médias arabes révèlent qu’Israël a fait transmettre une proposition au Hamas par le biais de l’Egypte, en vertu de laquelle il y aurait un cessez-le-feu à long terme ainsi qu’une reconstruction de Gaza en échange de la restitution des dépouilles des soldats disparus et la libération des détenus. Avec arrogance, le Hamas a catégoriquement rejeté la proposition israélienne et a déclaré qu’il s’agit de deux dossiers différents ! Pis que cela, le Hamas s’est dit prêt à négocier (indirectement) avec Israël pour une transaction du type Shalit, c’est à dire la libération de centaines des terroristes dont certains ayant du sang juif sur les mains.

Israël n’utilise malheureusement pas les leviers dont il dispose pour faire plier l’organisation terrorise, comme par exemple de ne pas libérer la fille du chef du Hamas Ismaïl Hanyeh, soignée à l’hôpital Ichilov à Tel-Aviv, tant que les dépouilles et les otages ne seront pas restitués. Les gestes humanitaires envers un ennemi cruel ne doivent pas avoir priorité sur les exigences humanitaires envers ses propres citoyens.

Photo Familles