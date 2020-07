Selon Ali Javanmardi, journaliste d’origine iranienne qui vit à Washington, les explosions successives entendues samedi soir sur l’île iranienne de Queshm sont dues à une attaque israélienne. Le journaliste de The Voice of America croit savoir que la coupure d’électricité qui a frappé l’île et qui a été suivie de trois fortes explosions en cinq minutes n’était pas une simple panne. Ali Javanmardi affirme que des appareils israéliens ont détruit un entrepôt souterrain de missiles appartenant aux Gardiens de la Révolution. Il a rajouté #Toda Rabba Israel# dans son post. L’île de Queshm est située au sud de l’Iran, face au grand port de Bandar Abbas, lui-aussi totalement paralysé il y a quelques semaines durant plusieurs jours par une mystérieuse panne informatique. Officiellement île touristique et de pêche, Queshm renferme aussi une grande base des Gardiens de la Révolution.

Après les explosions survenues sur l’île, les autorités iraniennes ont dû cette fois-ci trouver un explication originale après la série d’explosions survenues en Iran. Cette fois-ci, c’était…un tremblement de terre! Mais il n’y a plus grand monde en Iran pour croire aux mensonges récurrents du pouvoir.

Photo porte-parole Tsahal