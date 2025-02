Le chef du Hamas dans la Bande de Gaza, Khalil Al Hayya, a prononcé une allocution officielle cet après-midi (mardi) lors de laquelle il a confirmé que le Hamas libérerait les six otages vivants qui restent dans le cadre de la première phase de l’accord, dès ce samedi.

Israël a donc obtenu gain de cause et au lieu d’être libérés en deux fois – trois ce samedi et trois samedi prochain – les six otages seront libérés en une fois ce samedi.

Quatre corps d’otages seront également remis à Israël par le Hamas ce jeudi. Ils seront ensuite conduits pour identification avant que leurs noms soient officiellement publiés.

Les quatre autres corps restants seront restitués jeudi prochain, le 27 février.

Israël confirme ces informations.